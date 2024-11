Guarani x Amazonas: onde assistir, escalações e arbitragem

Guarani e Amazonas se enfrentam nesta terça-feira (12/11), às 21h, no Brinco de Ouro da Princesa, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Bugre vive uma situação muito delicada. Afinal, a equipe está na lanterna e pode ser rebaixada para a Série C caso não vença a partida ou o CRB saia vitorioso de seu compromisso. Assim, pode decretar seu descenso de forma antecipada. Já a Onça Pintada é a 11ª colocada, com 48 pontos e sem chances de rebaixamento ou acesso, apenas cumpre tabela no torneio de pontos corridos.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV, do Premiere e do Canal GOAT.

Como chega o Guarani

O técnico Allan All terá muitas dificuldades para montar sua equipe nesta terça-feira. Afinal, quatro jogadores (Pierre, Anderson Leite, Matheus Salustiano e Gabriel Bispo) terão de cumprir suspensão diante do Amazonas. Além disso, existe as dúvidas de Luan Dias e Bruno Mendes, que ainda estão se recuperando e não sabe se terá condições físicas para serem relacionados. Por fim, Douglas Borges e Vladimir devem seguir fora do time, no departamento médico.

Como chega o Amazonas

Com o objetivo cumprido de garantir uma segunda temporada na Série B, o Amazonas chega para este momento da competição apenas para cumprir tabela. Assim, para o embate em Campinas, Ênio, que não jogou contra o América-MG por suspensão, será a grande novidade no time de Rafael Lacerda. Em contrapartida, Dentinho será o único desfalque confirmado da Onça-Pintada. O restante do time está confirmado para o duelo no Brinco de Ouro.

GUARANI X AMAZONAS

Série B – 36ª Rodada

Data e Hora: 12/11/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Campinas (SP)

GUARANI: Pegorari; Yan Henrique, Douglas, Renê Santos e Jefferson; Lucas Araújo, Matheus Bueno, Heitor e Barreto; João Victor e Caio Dantas. Técnico: Thiago Carvalho.

AMAZONAS: Marcão; Ezequiel, Miranda, Fabiano e Renan Castro; Pará, Erick Varão e Diego Torres; Ênio, Serafim e Luan Silva. Técnico: Rafael Lacerda

Árbitro: Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Ricardo Junio de Souza (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Vinícius Gomes do Amaral (MG)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.