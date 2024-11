América-MG x Ituano: onde assistir, escalações e arbitragem

América-MG e Ituano entram em campo nesta terça-feira (12) pela 36ª rodada da Série B. O Coelho soma 52 pontos e ocupa a nona colocação, enquanto a equipe do interior de São Paulo é a 18ª colocada, com 34 pontos. A partida está marcada para as 19h (de Brasília), na Arena Independência.

Onde assistir:

Os canais Sport e Premiere transmitem o duelo ao vivo.

Como chega o América

O técnico Lisca terá desfalques em sua equipe. Os meias Benítez e Gustavinho, além dos atacantes Felipe Azevedo e Jonathas, estão fora de combate. Assim, a esperança de gols do time mineiro será o atacante Brenner.

Como chega o Ituano

A situação é difícil, mas o time de Itu ainda sonha em permanecer na Série B. Cinco pontos o separam do CRB, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Para o duelo diante do América, o técnico Chico Elias também terá desfalques. Não vão atuar o lateral-esquerdo Eduardo Diniz, os meio-campistas Eduardo Person e Lipe Gadol e os atacantes Zé Eduardo e Zé Carlos. Desse modo, as esperanças de gol são Thonny Anderson e Vinicius Paiva.

Série B — 2024 — 36ª rodada / Série B

Data e horário: 12/11/2024, às 19(de Brasília)

Local: estádio Arena Independência / BH

AMÉRICA: Elias; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Lucão e Nicolas; Alê, Juninho e Elizari; Daniel Jr, Rodriguinho e Brenner. Técnico: Lisca.

ITUANO: Jefferson Paulino; Marcinho, Claudinho, Gui Mariano e Gui Lazaroni; Xavier, José Aldo e Yann Rolim; Bruno Xavier, Vinícius Paiva e Thonny Anderson. Técnico: Chico Elias.

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS) Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Andreza Helena de Siqueira (FIFA) (MG)

VAR: Wagner Reway (Fifa, ES)

