Couto Pereira tem clima ‘hostil’ e de ‘decisão’ para o Santos

Em clima de decisão, Coritiba e Santos se enfrentam nesta segunda-feira (11), às 21h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão. Nos arredores do estádio, os santistas vivem a expectativa pelo acesso à elite do futebol brasileiro. Por outro lado, os paranaenses tentaram criar um ambiente hostil para os santistas. Assim, tentam colocar água no chopp e impedir a festa.

Veja a tabela da Série B!

“A gente espera que hoje encerre esse sofrimento (Santos na Série B). Espero que a gente ganhe esse jogo e acabe com esse pesadelo”, disse o santista Edu, que viajou do literal paulista para a capital paranaense para acompanhar o Peixe.

Entre os santistas presentes no Couto Pereira, é unanimidade o pensamento de que a Série B foi um pesadelo e que será necessária uma reformulação para 2025, com exceção de poucos nomes como Diego Pituca e Guilherme. Dessa forma, os torcedores acreditam no acesso hoje para festar o título contra o CRB, domingo (16), na Vila Belmiro.

“A confiança é grande. Vamos torcer para fazer um bom jogo e conseguirmos os três pontos para ser campeão contra o CRB. Foi difícil, mas hoje vamos nos livrar desse pesadelo”, afirmou Sergio.

