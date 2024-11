Jogadores do Santos festejam retorno do time à elite do futebol brasileiro

O torcedor do Santos esperou 11 meses, mas enfim, o time retornou à elite do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (11), o Peixe foi até o estádio Couto Pereira, venceu o Coritiba por 2 a 0 e sacramentou a volta à Série A. Wendel Silva e Otero marcaram os gols, ambos no primeiro tempo. Os jogadores comemoraram bastante o resultado em campo.

O resultado faz o Santos chegar aos 68 pontos, impossibilitando que o Ceará, com 57 pontos na quinta colocação, alcance a equipe. Agora, o time sob o comando de Fabio Carille ainda briga pelo título. A vantagem para o Mirassol, segundo colocado, é de cinco pontos.

Jogadores festejam retorno do Peixe para a primeira divisão

“A gente representa muita coisa, né? Não foi um ano fácil. Acho que esse ano foi… Acho não, tenho certeza de que foi o ano mais difícil da história desse clube. Mas Deus é bom. Acho que Deus colocou as pessoas certas nesse clube neste ano. Jogadores, comissão, todos fazem parte desse grupo de muita coragem. Em todos os momentos a gente nunca pulou do barco. Tivemos uma sequência de quatro derrotas e conseguimos nos erguer. É quase missão cumprida. A gente busca o título. Claro que estamos felizes pelo acesso, mas ainda temos dois jogos e, se Deus quiser, vamos em busca do título contra o CRB”, disse o volante João Schmidt ao final da partida.

Artilheiro do Peixe na temporada com 13 gols, sendo 10 deles na Série B, o atacante Guilherme também festejou o retorno à elite do futebol brasileiro e falou sobre buscar o título da competição nacional.

“Alegria de fazer história com essa camisa. Você não sabe como é gratificante para nós vestir essa camisa. Para mim, é um sonho, é motivo de honra e muita alegria. Vestir o mesmo manto que o Pelé vestiu… Que ano difícil, né? Mas glória a Deus. A torcida merece demais, cada funcionário lá do CT da Vila, cada atleta, comissão, diretoria… Me faltam palavras, essa é a verdade. Está tudo certo aí, não machucou não, né? Tudo certo, só uma câimbra nas duas panturrilhas antes de eu sair. Mas vamos embora. Agora é pé no chão e buscar o título”, comemorou Guilherme.

Por fim, João Basso, assim como seus companheiros, também deixou seu depoimento sobre o retorno à elite do Brasileirão: “Felicidade indescritível. O foco de todo mundo era trazer o Santos de volta à elite. Agora, é comemorar. Acabou o sofrimento. Vamos

Santos enfrentará o CRB na Vila Belmiro

O Santos volta a campo no domingo (17) para enfrentar o CRB, na Vila Belmiro. Será a última partida do time em casa na temporada, e a torcida promete uma enorme festa.

