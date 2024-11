Com gol de Esli, Paysandu rebaixa Brusque e assegura permanência na Série B

O Paysandu confirmou sua permanência na Série B do Brasileiro. Na noite desta segunda-feira (11), a equipe paraense contou com o apoio da torcida na Curuzu e, com um gol de Esli aos 35 minutos do segundo tempo, derrotou por 1 a 0 o Brusque, pela 36ª rodada da Segundona. O resultado rebaixou o Quadricolor para a Série C do futebol brasileiro.

Com o triunfo em seus domínios, o Papão chega a 46 pontos e segue na 13ª posição. Por outro lado, o Marreco estaciona nos 33 somados. Penúltimo colcoado, o time catarinense não tem mais chances de sair da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Paysandu vai até o interior paulista desafiar o Novorizontino. O duelo ocorrerá no sábado (16), às 17h (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Também pela 37ª rodada, o Brusque volta a jogar no dia 17 de novembro (domingo), às 11h (de Brasília). O adversário será o Guarani, no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina.

