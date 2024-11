Presidente do Santos comemora retorno e pede cautela com Neymar

O Santos está de volta à Série A do Brasileirão em 2025. O Peixe venceu o Coritiba por 2 a 0, nesta segunda-feira (11), no Couto Pereira, pela 36ª rodada da Série B, e garantiu o acesso à elite. Após a conquista, o presidente Marcelo Teixeira comemorou o feito e exaltou o trabalho realizado pela gestão na temporada.

Veja a tabela da Série B!

“Estamos de volta ao lugar que nunca deveríamos ter saído. Vamos pensar no planejamento para 2025, para ter bons desempenhos em todas as competições. Estamos no caminho certo. Nos perguntavam o que seria do Santos em 2024. Em tempo recorde, mudamos o elenco. E vamos fazer igual em 2025. Vamos voltar diferente”, disse.

O retorno à Série A aumenta a expectativa pelo retorno de Neymar. O ídolo santista tem contrato com o Al Hilal, da Arábia Saudita, até junho de 2025. Entretanto, o clube saudista deve discutir uma rescisão em janeiro. Assim, o Peixe acompanha a situação. O presidente, no entanto, pede cautela para não gerar expectativa errada.

“O Neymar é sempre bem-vindo. Ele está sempre prestigiando e já esteve presente em outras duas oportunidades. Reitero para não fazer especulação. Estamos trabalhando. A família dele conhece o Santos e não começamos a conversar ontem. Não precisamos desse tipo de situação, de criar expectativa. Não é momento disso. Temos que aguardar”, afirmou.

Camisa 10 guardada para Neymar?

Com o retorno à elite, o Santos voltará a utilizar o número 10. A camisa eternizada por Pelé foi aposentada durante a Série B, em homenagem ao próprio Rei do futebol. Questionado se a camisa estaria sendo guardada para um possível retorno de Neymar, o presidente surpreendeu com a resposta.

“A (camisa) dele é a 11”, disse o mandatário santista, em referência ao número que Neymar se destacou pelo Peixe.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.