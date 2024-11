Gil confirma aposentadoria após acesso do Santos

O sentimento é de dever cumprido. Após o Santos vencer o Coritiba por 2 a 0, nesta segunda-feira (11), e assegurar o acesso à Série A do Brasileirão em 2025, o zagueiro Gil comemorou o feito, que era o principal objetivo do time na temporada. Assim, o defensor fez questão de exaltar a campanha da equipe.

“É um sentimento muito bom. Tínhamos esse objetivo, fomos vice-campeões do Paulista e, agora, conseguimos o acesso e vamos em busca do título da Série B. Vamos comemorar bastante”, disse o zagueiro.

O zagueiro, de 37 anos, não vai permanecer no Santos em 2025. Afinal, ele decidiu encerrar a carreira. Nem mesmo o acesso do Peixe o fará mudar de ideia.

“Minha decisão foi tomada faz tempo. Acabou essa temporada eu vou descansar bastante”, afirmou.

Com a vitória, o Santos chegou aos 68 pontos e garantiu o acesso para a Série A do Brasileirão em 2025. Porém, o título ainda está em aberto. Assim, o Peixe joga pela taça no próximo domingo (17), às 16h (de Brasília), contra o CRB, na Vila Belmiro, pela 37ª rodada da Série B.

