Briga interna escanteou Gabigol dos planos de Tite no Flamengo; entenda

A relação entre Tite e Gabigol já dava indícios de atrito muito antes da chegada do técnico ao Flamengo. A passagem do treinador pelo Rubro-Negro, contudo, serviu não só para evidenciar tal desafeto mas para romper definitivamente qualquer vínculo entre os dois. Não à toa, o atacante deixou claro que a ‘falta de respeito’ do comandante contribuiu para o desgaste no clube em 2024.

Tite e Gabigol até tentaram superar as desavenças inicialmente, mas alguns episódios contribuíram para o desgaste absoluto a ponto de se tornar indiferença. Entre os casos, talvez o mais impactante para relação, ocorreu durante um treinamento há alguns meses. Gabriel Barbosa e Matheus Bachi, filho e auxiliar do técnico, se desentenderam após uma orientação nas atividades e bateram boca.

Depois, dois jogadores do Flamengo ouviram Tite dizer a Matheus que ”Gabigol estava fora de seus planos” e, por isso, não precisava se preocupar. Ainda de acordo com GE, Gabi não estava presente no momento da declaração, mas tomou conhecimento da frase semanas depois.

Tite x Gabigol

Fontes internas disseram que Tite evitava trocas com Gabigol no dia a dia e muitas vezes designava Matheus para orientá-lo. Mas mesmo com toda frieza, houve momentos de desentendimento na relação direta entre os dois.

Um dos episódios relatados ocorreu na goleada por 4 a 0 sobre o Boavista, no dia 20 de fevereiro, pelo Campeonato Carioca. Gabigol esperava para entrar em campo quando o Flamengo teve um pênalti a seu favor, aos 18′ do segundo tempo, e o atacante – batedor oficial do elenco – pediu para acelerar a substituição. Gabi acionou Arrascaeta e pediu para que o companheiro falasse com Pedro, que estava pronto para ser substituído. Antes, o camisa 99 havia pedido a Tite para bater, mas o técnico não deu retorno.

Pedro permaneceu em campo e desperdiçou a penalidade. Gabigol, por sua vez, entrou na sequência do lance e atuou pelo restante da partida. Após o apito final, Tite deu uma bronca no camisa 99 pela postura e pediu respeito à camisa rubro-negra, dizendo que ”vontades pessoais não poderiam ficar em primeiro plano”.

O episódio do exame antidoping, que culminou na suspensão de Gabigol, também contribuiu para o desgaste. Além disso, Tite se incomodava com as atuações ruins do atacante e encurtava minutagens. O técnico chegou a declarar publicamente que o camisa 99 figurava como sua terceira opção ofensiva – atrás de Pedro e Carlinhos.

A indiferença se estabeleceu nesta temporada. Tite não fazia questão de contato e tampouco Gabigol, que estava cada vez mais escanteado do vestiário e deixou de assumir papel de liderança interna no clube. O desgaste também resvalou na relação com a atual diretoria e, portanto, o fim da passagem se tornou inevitável.

Ídolo e referência da atual geração, Gabriel Barbosa anunciou sua saída do Flamengo após a conquista da Copa do Brasil sobre o Atlético-MG, no último domingo (10). O atacante marcou dois dos quatro gols do Rubro-Negro na decisão e confirmou que permanecerá no clube apenas até o fim do contrato – dia 31 de dezembro.

