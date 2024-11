Luiz Henrique chegaria para o lugar de Jr. Santos; Textor bancou os 2

Diretor da gestão esportiva do Botafogo e responsável pela equipe de scout, Alessandro Brito revelou que o atacante Júnior Santos, artilheiro da equipe em 2024, poderia ter saído do Glorioso no início de 2024. O Anjo das Pernas Confusas anotou 19 gols nesta temporada. O substituto seria Luiz Henrique, um dos grandes nomes do elenco atual.

Em entrevista ao programa “Bola da Vez”, da “ESPN”, Brito revelou os planos iniciais do Botafogo, o pensamento do acionista majoritário da SAF alvinegra, John Textor, e a mudança de rumo.

“Recebemos uma oferta pelo Júnior Santos, na pré-temporada, em Itu (SP). John Textor falou: ‘Preciso substituir ele, é meu principal jogador, me dê dois nomes’. Só demos um, o do Luiz Henrique. Ele não conhecia, de fato. Mostramos os melhores momentos. John, então, decidiu não vender o Júnior Santos e trazer o Luiz Henrique. Foi fácil convencê-lo pelo potencial para holding e para a estrutura. O próprio pessoal do Lyon validou. E os dois ficaram no elenco”, pontuou Brito.

Jr. Santos e Tiquinho

Júnior Santos nunca foi uma unanimidade dentro do próprio Botafogo. Brito disse que teve usar de sua lábia para convencer Luís Castro, técnico do Botafogo de março de 2022 a junho de 2023. Houve até uma “concorrência” de interesses com o centroavante Tiquinho.

“Logicamente, Castro não conhecia ele (Júnior Santos) por não conseguir monitorar as ligas fora. Aprovamos o nome do Tiquinho, negociação difícil, ele queria vir muito. Tínhamos que procurar outro nome que sustentasse, pudesse dar uma performance. Textor aprovou na hora. Só que o Luís Castro estava pensando no Tiquinho, a quem já conhecia do Porto. Falou: ‘Não pedi Júnior Santos, pedi Tiquinho’. Respondi: ‘Confia que vai dar certo’. Falei para o John, e ele disse que podia trazer os dois”, completou o dirigente.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.