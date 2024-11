Palmeiras se reapresenta e Murilo celebra 150 jogos pelo clube

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta terça-feira (12/11), na Academia de Futebol, após vencer o Grêmio por 1 a 0, no Allianz Parque, na última sexta-feira (8/11). A partida, aliás, tornou-se especial para um jogador específico: Murilo. O zagueiro completou 150 jogos com a camisa do Verdão, comemorou muito a marca e sonha em cravar ainda mais seu nome na história do Alviverde.

“Para mim, é muito especial. Li que sou o 11º do elenco a alcançar essa marca e fico muito feliz, contente pelo tamanho do clube e em saber como é difícil poder ter essa sequência de jogos. Me sinto grato por tudo o que Deus tem feito em minha vida e agora é melhorar cada vez mais, ganhar mais títulos, vencer mais jogos e dar alegrias aos nossos companheiros, a nossa comissão e aos nossos torcedores”, disse Murilo, para o site oficial do Palmeiras.

Como Murilo disse, outros 10 jogadores do atual elenco também ostenta a marca de 150 jogos com a camisa do Palmeiras. São eles: Piquerez (165), Gabriel Menino (240), Rony (278), Mayke (296), Zé Rafael (310), Gustavo Gómez (322), Raphael Veiga (323), Marcos Rocha (325), Weverton (391) e Dudu (459).

Murilo volta aonde nasceu para manter Palmeiras na busca do tri

Nesta terça-feira, os jogadores fizeram a ativação muscular no centro de excelência. Em seguida, foram a campo realizar atividades técnicas em dimensões reduzidas com objetivos específicos pré-determinados pela comissão de Abel Ferreira. O triunfo diante do Grêmio recolocou o Palmeiras na briga pelo título. Afinal, o Verdão diminuiu a diferença para o Botafogo em quatro pontos. Agora, o foco total está no embate contra o Bahia, no dia 20 de novembro na Arena Fonte Nova.

Bahia, aliás, que traz boas lembranças para Murilo. Afinal, é o estado onde o zagueiro nasceu e foi muito feliz. Agora, tenta manter esta felicidade ajudando o Palmeiras a se manter vivo no sonho do tricampeonato.

“É um jogo muito especial para mim, é o estado onde eu nasci, gosto muito de jogar lá. Essa preparação será muito importante para ficarmos sempre concentrados e buscar a vitória na Bahia. Todos com o mesmo empenho e dedicação para conquistarmos uma vitória que será muito importante para nós”, finalizou o zagueiro.

