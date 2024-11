Mano Menezes poderá ter quase todo elenco do Fluminense à disposição

Após jogar muito desfalcado contra o Inter, na última sexta-feira (8), pela 32ª rodada do Brasileirão, o Fluminense poderá ter praticamente força máxima para seu próximo compromisso na temporada, no dia 22, contra o Fortaleza, pela 33ª rodada. Isso porque além de contar com o retorno dos suspensos, o técnico Mano Menezes também pode receber reforço dos lesionados.

Afinal, Thiago Silva e Kevin Serna estão 100% após se recuperaram de contusão. O primeiro foi titular no Beira-Rio e atuou por 90 minutos, enquanto o colombiano entrou com o jogo em andamento. Ignácio, outro contundido, vive a expectativa de se recuperar a tempo do duelo com o Fortaleza e utilizará o período sem jogos por conta da Data Fifa para voltar aos gramados. O atacante Lelê, porém, é visto como desfalque até 2025.

LEIA MAIS: Participativo contra o Inter, Marquinhos tenta recuperar seu espaço no Fluminense

Quem está certo que volta a ficar à disposição é o quinteto formado por Fábio, Thiago Santos, Ganso, Arias, Felipe Melo e Kauã Elias. Todos eles se ausentaram contra o Inter por suspensão e estão, assim, aptos a voltar à equipe de Mano Menezes.

O Fluminense vem na 14ª posição, com 37 pontos. É apenas um ponto a mais que o primeiro time dentro da zona do rebaixamento; o Red Bull Bragantino. A equipe carioca possui mais cinco jogos até o fim do Brasileirão: contra Fortaleza (c), Criciúma (c), Athletico (f), Cuiabá (c) e Palmeiras (f).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.