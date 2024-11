Braithwaite considera comprar clube espanhol; entenda

Martin Braithwaite, atualmente no Grêmio, voltou aos holofotes na Espanha, desta vez com uma ambição ainda maior: a possibilidade de se tornar dono do Espanyol, clube pelo qual tem grande identificação. Durante sua visita a Madri, na última segunda-feira (11), para receber o prêmio ‘Pichichi’ de artilheiro da Segunda Divisão da temporada 2023/24, o atacante falou sobre seu carinho pelo clube e a chance de um dia se tornar proprietário do Espanyol.

Apesar de sua saída turbulenta do Espanyol, o dinamarquês nunca escondeu a conexão que tem com a torcida e com o clube. Ele expressou frustração pelo distanciamento da diretoria antes de sua saída, mas ainda mantém o clube em seu coração.

“Continuo acompanhando os jogos, o Espanyol sempre estará no meu coração. É um clube único para mim”, afirmou.

Em entrevista à ‘TV3’, Braithwaite revelou que não foi contatado pela diretoria durante semanas após o último jogo da temporada, o que o levou a ativar sua cláusula de saída, disponível em seu contrato até 2025. Mesmo assim, o respeito e a admiração pelo Espanyol e por sua torcida permanecem, e ele revelou estar atento às oportunidades financeiras que envolvem o clube.

Recentemente, essa ligação afetiva reacendeu especulações sobre a possibilidade de Braithwaite adquirir o Espanyol. Segundo o programa ‘Tiempo del Espanyol’ da rádio ‘COPE’, o jogador já estaria sondando a situação financeira do clube. Além disso, ele teria enviado representantes a Boston para reuniões com possíveis investidores. O objetivo seria, em parceria com outros empresários, assumir o controle do Espanyol no futuro.

Desde seu tempo como jogador do Espanyol, Braithwaite sempre viu potencial de crescimento para o clube e acredita que ele deveria brigar por objetivos maiores.

“É um clube gigante, e precisamos ser ambiciosos”, declarou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.