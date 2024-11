Grêmio abre conversas com Tite como possível substituto de Renato Gaúcho

O Grêmio já começa a planejar sua próxima temporada mesmo com a indefinição sobre a permanência de Renato Gaúcho no comando técnico. Apesar disso, o Imortal, por meio de um representante, já fez os primeiros contatos com Tite para ser o treinador substituto. O alvo mantém as conversas com o clube gaúcho, mas a sua prioridade é um possível acerto com algum time da Europa.

Vale relembrar que Tite está livre no mercado desde a sua demissão do Flamengo, no fim de setembro. O comandante já teve uma passagem pelo Tricolor Gaúcho, em 2001. Aliás, foi um trabalho marcante, pois na oportunidade conquistou o Estadual e a Copa do Brasil após levar a melhor sobre o Corinthians na decisão.

A atual temporada de Renato Gaúcho no comando do Grêmio é uma das mais questionadas tanto por torcedores como também parte da diretoria. Afinal, alguns resultados não corresponderam às expectativas. Houve episódios em que alguns torcedores chegaram a protestar contra o treinador após perderem a paciência com o rendimento da equipe. Internamente no clube, algumas opiniões avaliam que não há a condição de uma nova extensão do vínculo.

Prioridade de Renato é a manutenção do Grêmio na Série A

Recentemente, o técnico admitiu que se dependesse dele, assinaria um contrato vitalício com o Imortal. No entanto, a definição vai ocorrer apenas depois do término do Campeonato Brasileiro e da temporada. O comandante frisou que esta é a sua prioridade, assegurar o Tricolor Gaúcho na elite do futebol brasileiro.

O Grêmio ainda corre riscos de retornar a zona de rebaixamento. Isso porque vem de duas rodadas sem vencer na Série A, o que fez a equipe se reaproximar do Z4, com uma vantagem de somente três pontos. No atual cenário, o time gaúcho vai assegurando a última vaga na próxima edição da Sul-Americana, já que é o 12º colocado, com 39 pontos.

