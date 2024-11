Garro deixa de lado Seleção Brasileira e sonha com chance na Argentina

Em grande fase no Corinthians, Rodrigo Garro vem se tornando peça fundamental do Timão. Nas últimas cinco vitórias pelo Brasileirão, o meia marcou dois gols e foi autor de três assistências. Assim, o argentino voltou a sonhar com uma convocação para a sua seleção.

“É o meu sonho, eu tenho o desejo de jogar na seleção, sei que há ótimos jogadores, mas é o meu sonho e trabalho para isso. Acredito que estou fazendo um bom trabalho e tomara que tudo que está acontecendo no Corinthians, um clube tão grande, seja um caminho para a convocação”, disse o argentino em entrevista na zona mista.

Ainda em entrevista, Garro descartou a possibilidade de trocar de nacionalidade para defender a Seleção Brasileira. Ele agradeceu aos torcedores pelo apoio, mas ainda pensa em sua seleção.

“Não, não pensei, sou argentino, gosto muito do povo do Brasil, que me tratou da melhor maneira desde que cheguei. Vim para cá grato aos fãs brasileiros, mas bem, sou argentino, certo?”, disse.

No início deste ano, Garro se transferiu ao Corinthians. O negócio custou cerca de R$ 29 milhões aos cofres do Timão. Até o momento, o meia fez 57 jogos, 10 gols e deu assistências com a camisa do clube alvinegro.

