Mundial de Clubes 2025 promete ser marco histórico no futebol, diz Infantino

O Mundial de Clubes de 2025 será o início de “algo histórico” e promete mudar o futebol para melhor, afirmou nesta terça-feira (12) o presidente da Fifa, Gianni Infantino. Além disso, o mandatário afirmou que as receitas geradas serão investidas no esporte.

“Estamos falando de algo nunca visto antes. O Mundial de Clubes do próximo ano trará a magia de uma Copa do Mundo de seleções para o nível dos clubes. Este torneio será o começo de algo histórico, algo que mudará nosso esporte para melhor e para todas as futuras gerações que vão amá-lo como amamos”, declarou Infantino em mensagem para a ‘Olé Sports Summit’, evento que acontece em Buenos Aires, na Argentina.

Ao mesmo tempo, o presidente da Fifa garantiu que a entidade “não ficará com um centavo” das receitas do torneio. Além disso, ele explicou que o dinheiro acabará sendo direcionado para “investir no futebol de clubes ao redor do mundo”.

Dessa maneira, o torneio, em novo formato, contará com a participação de 32 equipes e acontece entre 15 de junho e 13 de julho de 2025, nos Estados Unidos.

Até o momento, 31 equipes já estão classificadas. Resta apenas o vencedor da edição deste ano da Libertadores, entre Botafogo e Atlético-MG, no próximo dia 30 de novembro.

