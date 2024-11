Flamengo x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de deciderem o título da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético fazem novo embate nesta quarta-feira (13/11). Mas o duelo desta vez será pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h, no Maracanã. O Rubro-Negro aparece com 58 pontos em 32 jogos e está em quinto lugar. Por outro lado, o Galo soma 41 pontos em 31 partidas e ocupa apenas a 11º colocação.

O Flamengo também vê a partida com um caráter “festivo”. Afinal, ocorrerá a entrega das faixas aos jogadores campeões da Copa do Brasil. Para o Atlético, contudo, o jogo é visto como decisivo nas pretensões do clube de voltar a subir na tabela.

Como chega o Flamengo

O Flamengo, já tem garantida a vaga na próxima Libertadores em função da conquista da Copa do Brasil, terá algumas baixas para o duelo desta quarta. Além dos já lesionados Pedro, Cebolinha, Arrascaeta e Viña, Pulgar, que foi convocado, está com lesão e é desfalque. Além disso, Gabigol foi cortado dos relacionados do duelo do Brasileirão. O clube aguarda uma reunião com o representante do atleta para definir destino. Allan também não joga por conta da suspensão. Por fim, Plata, Varela, Gerson e Léo Ortiz servem suas seleções.

Por outro lado, De La Cruz e Carlinhos são dúvidas. Luiz Araújo deve ganhar chance como titular em razão dos desfalques, mas não deve atuar os dois tempos. Lorran também surge como uma opção para vaga de Gabigol.

Como chega o Atlético

Para o duelo, o técnico Gabriel Milito não poderá contar com quatro jogadores por conta das convocações. O zagueiro Junior Alonso, o lateral Guilherme Arana, o volante Alan Franco e o atacante Eduardo Vargas não estão à disposição.

Em contrapartida, o argentino terá o retorno do volante Fausto Vera e do atacante Deyverson, que não puderam atuar na Copa do Brasil por já terem disputado a competição por outros clubes.

FLAMENGO x ATLÉTICO

33ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data-Hora: 13/11/2024 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: Premiere

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton, Matheus Gonçalves e Alcaraz; Michael, Luiz Araújo (Lorran) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

ATLÉTICO: Everson; Lyanco, Battaglia e Bruno Fuchs; Scarpa, Otávio, Alan Franco, Rubens e Zaracho (Bernard); Hulk (Deyverson) e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (GO) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

