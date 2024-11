Seleção Brasileira avança na preparação para enfrentar a Venezuela nas eliminatórias

Nesta terça-feira (12), a Seleção Brasileira continuou sua preparação para enfrentar a Venezuela, em duelo válido pela 11ª rodada das Eliminatórias, fora de casa. Foi o segundo treino da equipe no Estádio do Mangueirão, em Belém (PA).

Aliás, é a primeira vez que Dorival Jr. pode contar com todos os convocados. Os jogadores foram bem recebidos pelos torcedores paraenses presentes no local. Assim que saíram do ônibus, os atletas retribuíram o carinho, parando para tirar fotos e dar autógrafos aos fãs.

Leia mais: Vini Jr, Raphinha & Cia. vão ao encontro dos fãs da Seleção Brasileira em Belém

A CBF afirma que levou a Seleção para Belém por questões logísticas. Afinal, a cidade de Maturín, local do confronto entre Brasil e Venezuela, fica a apenas duas horas de avião da capital do Pará. Dessa forma, os jogadores são poupados de uma viagem mais longa, que poderia gerar desgaste no próximo jogo.

Todavia, o Brasil ainda fará mais um treinamento na manhã desta quarta-feira (13), no Mangueirão, e depois viajará para o local da partida. O time brasileiro ocupa a 4ª colocação na tabela de classificação das Eliminatórias, com 16 pontos. Já a Venezuela está em 8º lugar, com 11 pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.