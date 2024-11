Neymar ‘passa bastão’ e vê Biancardi formar grupo “das parças”

O grupo dos ‘parças’ de Neymar se expandiu e passou por uma modernização com ‘as parças’ de Bruna Biancardi. A convivência naturalmente aproximou mulheres e esposas dos amigos do craque brasileiro, que atualmente convive com mais pessoas comprometidas do que o inverso, e encontrou uma nova ‘líder’. Isso ficou notório na festa de um aninho de Mavie, em Mangaratiba.

De acordo com fontes próximas, o grupo das ‘parças’ tem um vínculo bastante sólido e tão próximo quanto ao dos rapazes. São incontáveis os registros de Biancardi ao lado das amigas durante o megaevento do último sábado (9), exibindo todo entrosamento entre elas. Há, inclusive, quem diga que Bruna se tornou a primeira namorada de Neymar a ter uma aproximação tão evidente com outras esposas.

Bruna Biancardi mantém contato habitual com as amigas através de grupos e redes sociais. Ainda segundo o ‘portal Léo Dias’, a distância física não interfere em nada no elo das parças, e elas trocam mensagens quase diariamente. Algumas, inclusive, estiveram presentes na primeira celebração de Mavie – que ocorreu na Arábia Saudita.

Vai dar namoro

Apesar do vínculo com as ‘parças’, Biancardi também inseriu amigas de fora ao grupo. O convívio intenso entre todos tem, inclusive, gerado aproximações tão íntimas que estão prestes a se tornar namoro. Caso de Leo Venditto e Raiza Sardinha, por exemplo. O padrinho de Mavie, amigo de Neymar, está “conhecendo melhor” uma das companheiras fieis de Bruna.

Leo e Raiza estiveram recentemente na Arábia Saudita para visitar a família e celebrar o primeiro ano de Mavie, que fez aniversário no dia 6 de outubro. A aproximação tem ocorrido de forma natural, ainda que muito discreta, e se intensificado nas últimas semanas. Há quem diga que o namoro se tornou questão de tempo para os dois.

Neymar e Bruna

As polêmicas de traição, que ocorreram principalmente ao fim da gravidez de Mavie, serviram para aproximar Neymar e Bruna mais do que nunca. Biancardi precisou superar muita coisa até perdoá-lo verdadeiramente para reatar o namoro, mas a solidez no relacionamento é notória desde que oficializaram a volta – em julho.

“Ele já errou muito comigo e sabe disso. Mas aposto que já erraram com você ou que você já errou com alguém. Mas nossa vida está exposta, isso que difere. Conheço histórias iguais e piores – não estou normalizando, afinal ninguém gosta de passar por isso. Passamos longos meses separados e depois de muitas conversas decidimos voltar e vou viver e isso intensamente como sempre fiz”, desabafou à época.