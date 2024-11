Barca confirmada! Coritiba anuncia saída de Alef Manga e mais quatro jogadores

Sem chances de acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro e sem correr risco de rebaixamento, o Coritiba já começa o planejamento para a próxima temporada. Afinal, nesta quarta-feira (13), o clube anunciou a dispensa de cinco jogadores, que não ficarão para 2025 e já não jogam mais pelo clube. Estão fora dos planos o zagueiro Maurício Antônio, o meia Yago Ferreira e os atacantes Robson, Figueiredo e Alef Manga, que voltou recentemente após punição por manipulação de resultados.

Alef Manga ficou 360 dias fora pelo envolvimento no esquema de apostas esportivas. Ele retornou em outubro, na vitória por 3 a 1 sobre o Amazonas, no Couto Pereira, e marcou o terceiro gol. No entanto, no caso do atacante, o Coxa tinha a opção de renovar por mais uma temporada, mas preferiu pela liberação antecipada.

Quem também teve a saída anunciada é Robson, vice-artilheiro do Coritiba na atual temporada, com 14 gols (11 no Campeonato Paranaense), sendo somente três na Série B. O atacante deve se transferir para o Goiás, que ainda briga pelo acesso à elite do Brasileiro em 2025.

Maurício Antônio também deixará o Couto Pereira. Em dois anos no clube, disputou 41 partidas, sendo 38 nesta temporada.

Os outros dois dispensados estão emprestados ao Coxa. Figueiredo pertence ao Vasco e marcou apenas dois gols e deu duas assistências em 42 jogos. Já Yago Ferreira será devolvido ao Fluminense, com apenas cinco partidas e um passe decisivo.

O Coritiba está na décima colocação da Série B, com 50 pontos. A equipe fecha sua participação na competição contra Chapecoense, fora de casa, e Botafogo de Ribeirão Preto, no Couto Pereira.

Veja a nota oficial do Coritiba

“O Coritiba informa que os contratos dos atletas Maurício Antônio (Zag), Figueiredo (Meia), Alef Manga (Ata) e Róbson (Ata) encerram em 2024 e não serão renovados. Nesse sentido, assim como o atleta Yago (Meia), deixam de fazer parte do grupo que participará dos dois últimos compromissos do clube nesta temporada.

Com menção especial a Robson, com mais de 150 jogos pelo clube e nosso capitão em diversas oportunidades, o Coritiba agradece a todos e deseja sucesso na sequência de suas carreiras”.

