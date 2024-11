Coordenador da Seleção, Rodrigo Caetano agrade apoio da torcida em Belém

A Seleção Brasileira se encontra em solo paraense desde a última segunda-feira (11) e aparenta estar satisfeita com a decisão de se preparar em Belém para seu próximo compromisso. Pelo menos é o que garantiu o coordenador executivo geral de Seleções, Rodrigo Caetano, nesta quarta-feira (13), véspera do duelo do Brasil contra a Venezuela, em Maturín (VEN).

A qualidade das instalações e do gramado do estádio Mangueirão foram alguns dos pontos positivos que o Departamento de Seleções considerou para efetuar a escolha. Dessa forma, para Caetano, a decisão foi acertada.

“Dizer que a nossa decisão de vir à Belém do Pará para fazer os preparativos para o jogo contra a Venezuela, creio que realmente tenha sido a mais acertada, pelos vários motivos que já elencamos antes, como distância em relação a Maturín, temperatura e ambiente”, revelou o coordenador.

A escolha por Belém se deu também em função da distância para Maturín, localizada a duas horas e quarenta e cinco minutos (de avião), aliás. Isso reduz o desgaste e favorece a recuperação dos jogadores antes da partida, válida pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa.

Carinho com a Seleção conta

Outro fator importante para a decisão foi o carinho do povo paraense para com a Seleção Brasileira, recebida de forma calorosa pelos torcedores. Em 2023, a delegação esteve na cidade para o embate contra a Bolívia, pela rodada inaugural das Eliminatórias, com direito à muita festa. O tratamento deste ano se manteve.

“Além de tudo isso, (tivemos) a acolhida extremamente calorosa do povo paraense aqui de Belém. Então conseguimos carregar as energias dos atletas nesses três dias de treinamento, para que venhamos a desempenhar um grande jogo contra a Venezuela”, avaliou Caetano.

Por fim, ele seguiu agradecendo o apoio dos torcedores, que demonstraram todo o carinho pelos jogadores da Seleção Brasileira.

“Nós, desde a nossa chegada, tanto no aeroporto, em todas as nossas saídas para os treinamentos, o povo paraense esteve ao lado, manifestando seu carinho, seu amor pela Seleção Brasileira, e sempre teve também, por parte dos atletas, de todo o staff e da comissão técnica, essa retribuição de carinho”, encerrou.

