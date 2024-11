Grêmio faz operação para ter retorno a tempo de jogadores selecionáveis

O Grêmio já pensa no seu próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro, diante do Juventude. A equipe gaúcha não vai contar com três jogadores importantes durante a preparação para este embate. Tratam-se do meio-campista Villasanti, além dos atacantes Aravena e Soteldo. Como deseja tê-los à disposição a tempo deste jogo, o clube já traçou um plano logístico e se movimentou com a disponibilização de voos fretados para ter êxito em seu objetivo.

O trio deixou o Brasil durante a data Fifa, pois está defendendo suas seleções para os compromissos nas Eliminatórias sul-americanas. O volante Villasanti está a serviço do Paraguai e a segunda partida será contra a Bolívia, fora de casa, no dia 19 de novembro. A expectativa é a de que o atleta vá direto ao aeroporto após o jogo, desembarcando em Porto Alegre na madrugada seguinte. Ou seja, conseguiria se recuperar a tempo para enfrentar o Juventude.

Por outro lado, os dois atacantes Aravena e Soteldo se enfrentam na data Fifa no jogo entre Chile e Venezuela, também no dia 19. Contudo, chegariam ao Brasil poucas horas antes do confronto do Grêmio. Desta forma, a solução seria preservá-los como opção no banco de reservas.

Grêmio se mobiliza para confronto direto na luta para ficar longe do Z4

O Tricolor Gaúcho se programa com antecedência para o jogo contra o Juventude, pois se configura como um confronto direto na luta para escapar do rebaixamento. O clube avalia que é essencial um resultado positivo contra este adversário, já que a sua atual vantagem para o Z4 é de apenas três pontos. Ainda evitar que um concorrente direto lhe ultrapasse. No atual cenário, o Imortal é o 12º colocado, com 39 pontos e se reaproximou da zona de rebaixamento depois de duas rodadas sem vitória.

