Fluminense tem cinco jogadores pendurados para próximo duelo

Se em seu último compromisso, em derrota para o Inter, na última sexta (9), o Fluminense teve seis desfalques por suspensão, ainda há risco de outros atletas ficarem fora pelo mesmo motivo. Afinal, contra o Fortaleza, na próxima partida do Flu na temporada, Mano Menezes terá de lidar com cinco jogadores pendurados.

O jogo em questão ocorre na outra sexta-feira (22), no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão. E o lateral-direito Samuel Xavier, os zagueiros Manoel e Thiago Silva, o volante Martinelli e o ponta Marquinhos estão na berlinda. Assim, caso sofram nova sanção, perderiam o compromisso seguinte, contra o Criciúma, no dia 26, também no Maracanã.

Por outro lado, o técnico Mano Menezes recebe reforços dos seis jogadores ausentes contra o Colorado, em derrota por 2 a 0, no Beira-Rio, por suspensão. São eles: o goleiro Fábio, os zagueiros Felipe Melo e Thiago Santos, o meia Ganso, e os atacantes Arias e Kauã Elias. Todos estão à disposição de Mano contra o Tricolor do Pici.

Além deles, é possível que o comandante volte a contar com o zagueiro Ignácio. Com nove dias de distância para o jogo contra o Fortaleza, o Fluminense trabalhará para recuperar o zagueiro, fora de ação desde o fim de outubro. Se o Tricolor carioca vencer o confronto, chegaria aos 40 pontos e, assim, respiraria mais aliviado com quatro rodadas para o fim da competição.

