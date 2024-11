Joia volta a treinar com equipe principal do Fluminense

Uma das principais joias do Fluminense atualmente, o atacante Matheus Reis, de 17 anos, está de volta aos treinos da equipe principal. Ele esteve fora das atividades por cerca de um mês por conta de uma lesão de grau 3 na coxa direita.

Assim, ele pode reforçar a equipe não só nos treinamentos no CT Carlos Castilho, mas também na reta final do Brasileirão. Afinal, a joia é vista como uma grande promessa, figurando entre os 50 melhores jogadores sub-17 do mundo, em eleição feita pelo jornal britânico “The Guardian”. Além dele, outro “Moleque de Xerém” surgiu na lista, aliás: o meia Riquelme Felipe – clique aqui para relembrar.

Segundo publicação do “ge” desta quarta-feira (13), o jogador, que já estava integrado aos profissionais antes da lesão, volta às atividades do técnico Mano Menezes. Dessa forma, ele pode brigar por posição com Kauã Elias, John Kennedy e Germán Cano. Vale lembrar que o atacante ainda não estreou profissionalmente.

Matheus Reis foi dos principais jogadores do Fluminense nas conquistas do Brasileirão e da Copa do Brasil sub-17. Nesta quarta, porém, a equipe caiu na semifinal do Carioca da categoria ao perder para o Vasco.

O jovem nasceu na Cidade do México (MEX) e é filho do brasileiro Elias, ex-meia que atuou em Mogi Mirim, Linense, Criciúma e Bragantino, entre tantos outros fora do Brasil. Na época em que Matheus nasceu, em 2007, Elias atuava no Pumas Morelos, do México.

