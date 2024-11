O que a Seleção Brasileira perde com a ausência de Rodrygo?

Na vitória do Real Madrid por 4 a 0 contra o Osasuna, pelo Espanhol, o atacante Rodrygo deixou o campo aos 20 minutos de jogo. Sentiu a coxa esquerda. Posteriormente, o clube confirmou que foi diagnosticada uma lesão no reto femoral, Não informou o tempo previsto para reabilitação. Com isso, o camisa 10 da Seleção acabou cortado para os jogos das Eliminatórias contra Venezuela e Uruguai.

A ausência do atacante se tornou um problema para a Seleção. De acordo com dados da Flashscore, líder global em informações esportivas em tempo real, nos dez jogos anteriores do Brasil na competição, Rodrygo atuou em todos. Jogou 887 minutos, com três gols, uma assistência. Além disso, Rodrygo foi o melhor da partida na vitória por 1 a 0 contra o Equador e o melhor do Brasil na derrota contra o Paraguai.

Entenda a lesão de Rodrygo

O fisioterapeuta esportivo associado à SONAFE Brasil (Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física), Márcio Oliveira, diz que os estudos mostram que lesões ocorrem mais no início ou ao fim da temporada. Mas que isso não impede que lesões ocorram em qualuer momento, pois podem estar associada a diversos fatores.

“Os músculos mais acometidos com lesões são os posteriores da coxa. O caminho para a recuperação é o trabalho interdisciplinar. Com estratégias de controle de carga, exercícios preventivos, alimentação e repouso.Além de organização da rotina de treinos, competições, viagens e compromissos”, explica.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.