Jogadores do São Paulo passam por exames médicos em reapresentação

O elenco do São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda na manhã desta quarta-feira, e os atletas foram submetidos a diversos exames médicos. Os jogadores estavam de folga por três dias e, agora, já focam na sequência no Campeonato Brasileiro.

Em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein, os atletas passaram por consulta com cardiologistas e fizeram avaliações clínicas e teste ergométrico, além de exames de eletro e ecocardiograma.

Em outra parceria, desta vez com o Hospital CEMA, os jogadores também tiveram consultas e avaliações oftalmológicas e de otorrinolaringologia. Além disso, houve avaliação odontológica com especialistas.

Esses exames não são em vão. Com o check-up em dia, o São Paulo, aliás, já consegue viajar no início de janeiro para o FC Series, torneio de pré-temporada nos Estados Unidos.

Ausências na semana

O técnico Luis Zubeldía, afinal, tem alguns desfalques nesta semana. Bobadilla e Ferraresi, que defendem Paraguai e Venezuela nas Eliminatórias da Copa do Mundo, respectivamente, e Jamal Lewis, que está com a Irlanda do Norte nos jogos da Liga das Nações. Além deles, William Gomes, que foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para um período de treinos com a seleção brasileira sub-20, é outra baixa.

O elenco do São Paulo, aliás, só volta a campo dia 20, conta o Bragantino, pela 34ª rodada do Brasileirão. O técnico Luis Zubeldía usará a folga da Data Fifa para ajustar questões táticas da equipe e iniciar o planejamento de 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.