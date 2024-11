Com mudanças, Flamengo e Atlético estão definidos para ‘reencontro’

Flamengo e Atlético voltam a duelar nesta quarta-feira (13), às 20h, no Rio de Janeiro, na partida que encerra a 33ª rodada do Brasileiro. Dias depois de vencer o rival na final da Copa do Brasil, o técnico Filipe Luís lida com uma série de desfalques e fará muitas mudanças na equipe. Do outro lado, Gabriel Milito também acumula ausências, mas tem retornos.

Flamengo

Entre convocados, lesionados, afastados e suspensos, o Flamengo tem 13 desfalques para a partida no Maracanã. Alex Sandro, aliás, vai jogar como terceiro zagueiro ao lado de Fabrício Bruno e Léo Pereira. Ayrton Lucas, afinal, fará a ala pela esquerda. Bruno Henrique e Michael formam o ataque.

O técnico Filipe Luís escala o time: Rossi; Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Wesley, Evertton Araújo, Alcaraz e Ayrton Lucas; Matheus Gonçalves, Michael e Bruno Henrique.

Atlético

O alvinegro também tem seis desfalques para a partida. O zagueiro Junior Alonso (Paraguai), o lateral-esquerdo Guilherme Arana (Brasil), o volante Alan Franco (Equador) e o atacante Eduardo Vargas (Chile) estão a serviço das respectivas seleções. No entanto, Paulinho, que vinha sendo preservado para as Copas, fica no banco, e Bernard será titular.

Com isso, Milito definiu a escalação do Atlético com Everson; Saravia, Battaglia, Lyanco e Rubens; Otávio, Fausto Vera, Gustavo Scarpa e Bernard; Hulk e Paulinho.

