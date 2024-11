Fluminense tende a avançar por SAF com o fim da temporada

Ainda na busca por um parceiro para adotar o modelo de SAF (Sociedade Anônima do Futebol) no clube, o Fluminense tende a avançar nesse processo com a temporada 2024 chegando ao fim. A equipe de Laranjeiras possui um contrato com o BTG Pactual para análise de suas finanças. Mas segundo o ge, o estudo realizado já está finalizado e disponibilizado ao mercado. Assim, a busca por investidores teve início no último mês, em outubro.

Agora, com esse estudo finalizado, o clube aguarda propostas de investidores interessados no negócio. Ainda de acordo com o site, a operação deve se concluir em 2025, mas ainda não há uma definição sobre o assunto. Reuniões aconteceram nas últimas semanas.

Na temporada, o Fluminense foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil pelo Juventude e, na Libertadores, caiu para o Atlético-MG nas quartas. Além disso, o Tricolor ainda luta para se manter na Série A em 2025. O time carioca está na 14ª colocação, com 37 pontos, a apenas um do Z4. As conversas sobre uma possível SAF deve avançar após o Brasileirão.

Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, já citou o Bahia como exemplo

O presidente Mário Bittencourt já falou abertamente sobre o assunto. O dirigente indicou o modelo que seria o mais desejado pelo clube e ainda citou a parceria do Bahia com o Grupo City como exemplo.

“Para deixar muito claro, no nosso modelo, vamos buscar o saneamento definitivo do clube, para o clube começar do zero. O investidor que vai vir sabe que parte do dinheiro que a gente busca é para, definitivamente, quitar as dívidas do clube, e a outra parte para investir em futebol, e gradativamente, ao longo do tempo, com a dívida acabando, o dinheiro todo investido no futebol”, iniciou Mário, em coletiva de imprensa no último mês.

“Exatamente como faz, que eu considero um modelo de SAF muito inteligente, o do Bahia com o Grupo City, primeiro com o pagamento de dívidas, depois, em longo prazo, o investimento no time de futebol. Está muito claro, vejam que o Bahia montou um bom time, mas não um time gastando mais dinheiro do que fatura, é um crescimento, tem um caminho pela perenidade do Fluminense”, finalizou o dirigente.





Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.