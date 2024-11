Dudu deve permanecer no Palmeiras em 2025

Com contrato com o Palmeiras até o final de 2025, Dudu, alvo do Cruzeiro nos últimos meses, deverá permanecer no clube para a próxima temporada. O vice-presidente do clube paulista, Paulo Buosi, garantiu que o jogador vai cumprir contrato com o Verdão.

“O que aconteceu com o Dudu é um fato passado, encerrado. O Dudu tem contrato com o Palmeiras e tenho que certeza que ele vai ser extremamente importante nesse final de campeonato. Ele tem tem contrato até o final de 2025. É um jogador que tem muita história no Palmeiras e essa história continua”, afirmou.

Além disso, de acordo com informação do “Nosso Palestra”, o atacante demonstra que quer dar a volta por cima após a lesão. A dedicação dele nos treinos pesa para diretoria manter o atleta no elenco para a temporada 2025. Dudu, aliás, quase saiu para o Cruzeiro, que ainda tem interesse no atacante.

Na atual temporada, desde que retornou aos gramados, Dudu soma 16 partidas sem balançar as redes. No último confronto, contra o Grêmio, o camisa 7 participa diretamente da jogada que culminou no gol de Estêvão.

Contra o Bahia, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, Dudu, aliás, pode ser titular da equipe comandada por Abel Ferreira. Com a suspensão de Estêvão, o atacante é uma das opções para formar o ataque palestrino.

