Alex Sandro elogia Flamengo após empate, mas pontua: ‘Deveríamos ter aproveitado melhor’

O Flamengo empatou sem gols com o Atlético-MG, nesta quarta-feira, no Maracanã. O resultado manteve os rubro-negros distantes da briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Após o duelo, o lateral-esquerdo, Alex Sandro, que hoje atuou como zagueiro, elogiou a atuação da equipe, mas lamentou as chances perdidas.

“Temos que agradecer essa torcida, que gritou ‘é campeão’ mais uma vez. Sobre a partida, tivemos muitas oportunidades, principalmente no primeiro tempo. Deveríamos ter aproveitado melhor. No segundo tempo, o Atlético-MG encaixou melhor a marcação e teve mais a bola. Acho que estão todos os parabéns, foi um bom jogo”, declarou.

Por conta dos desfalques, Alex Sandro atuou como zagueiro pela primeira vez pelo Flamengo. No entanto, pela Juventus, da Itália, o jogador já atuou na função algumas vezes.

Com o resultado, os cariocas chegaram a 59 pontos e seguem na quarta posição do Brasileirão. O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), contra o Cuiabá, na Arena Pantanal.

