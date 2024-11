Corinthians x Palmeiras: Derby definirá o título do Paulistão feminino

Pelo sexto ano consecutivo, o título do Paulistão feminino estará nas mãos de Corinthians ou Palmeiras. As Brabas, atuais campeãs, levantaram a taça do estadual em 2019, 2020, 2021 e 2023. Por outro lado, as Palestrinas saíram vitoriosas em 2001 e 2022.

A final do estadual paulista colocará frente a frente dois clubes que se destacam no cenário do futebol feminino do Brasil. Com bastante apoio e investimento, o Timão vem colhendo frutos e colecionando títulos na modalidade, criando uma hegemonia. Afinal, desde 2016, somou incríveis 20 títulos (estaduais, nacionais e continentais). O time alvinegro é o atual campeão da Copa Libertadores, Brasileirão e Supercopa do Brasil.

Já o Alviverde começou a investir de maneira mais intensa recentemente, mas também já observa ótimos resultados. O Porco levou o título da Copa Libertadores em 2022. Desde 2019, foram quatro títulos conquistados. Aliás, um fato curioso é que a mesma quantidade de taças foi levantada entre 2001 e 2010. Assim, somando oito troféus no total.

Retrospecto entre os rivais

Com um total de 23 jogos disputados no futebol feminino, o histórico de confrontos entre as equipes femininas do Corinthians e do Palmeiras mostra uma ampla vantagem para a equipe de Itaquera. Até aqui, o Alvinegro soma 14 vitórias. Além disso, foram cinco empates e quatro triunfos do Verdão. Os dados são do portal ‘Meu Timão’.

Nos últimos dois duelos, uma vitória para cada lado. Pela semifinal do Brasileirão, o Corinthians venceu por 3 a 1 no primeiro jogo e foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 1 na segunda partida. Assim, as Brabas avançaram e, posteriormente, conquistaram o título nacional.

Corinthians x Palmeiras: data e horário definidos

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou na última terça-feira (12), o horário do jogo entre Corinthians e Palmeiras, pela ida da grande final do Paulistão feminino 2024. O primeiro confronto está previsto para a próxima sexta-feira (15), às 15h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena. Contudo, a partida de volta, marcada para o dia 20, ainda não tem horário definido.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.