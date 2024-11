Fã do futebol brasileiro, o atacante português Rafael Leão já sabe o que precisa fazer para evoluir: ser “mais egoísta em frente ao gol”. O jogador do Milan e da seleção de Portugal analisou aspectos no qual ainda precisa melhorar em sua carreira e relembrou inspirações da infância como Robinho e Ronaldinho. Confira o vídeo!

