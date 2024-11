Deyverson aponta para taça da Libertadores e provoca torcida do Flamengo no Maracanã

Deyverson não perdeu a oportunidade de provocar a torcida rubro-negra ao ser substituído nos acréscimos do empate sem gols entre Flamengo e Atlético. O jogo ocorreu na noite desta quarta-feira (13), no Maracanã,pelo Campeonato Brasileiro.

No instante em que saiu para dar lugar a Alan Kardec, o camisa 9 ouviu em alto e bom tom as vaias e xingamentos que vinham das arquibancadas. Em resposta, distribuiu acenos, sorrisos e apontou para a taça da Libertadores tatuada em uma de suas pernas. Além do troféu, aparece a palavra “Predestinado”.

Isso porque o atacante foi o autor do gol da conquista do Palmeiras sobre o Rubro-Negro na final da edição de 2021 vencida por 2 a 1 em Montevidéu. Na ocasião, ele fez o registro da tatuagem em uma rede social como uma homenagem ao título sul-americano.

Atualmente no Atlético, Deyverson acompanhou de fora das quatro linhas as derrotas para o Flamengo nas duas partidas da final da Copa do Brasil. Ele não teve condições de jogo porque já havia defendido outro clube, o Cuiabá, nesta edição do torneio mata-mata nacional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.