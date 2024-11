Seleção busca ‘arrancada’ para fechar ano confortável pelas Eliminatórias

A Seleção Brasileira teve um início turbulento e chegou a ficar em sexto lugar nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Contudo, o time de Dorival conseguiu se reencontrar e pode terminar o ano de 2024 na vice-liderança caso os resultados sejam positivos. O início deste objetivo é nesta quarta-feira, às 18h, contra a Venezuela, em Maturín.

O Brasil depende de vitórias contra Venezuela nesta quinta-feira, 14, e Uruguai, no dia 19. Além disso, há a necessidade de um tropeço da Colômbia para subir na tabela de classificação. Se vencer a Venezuela, a Seleção, aliás, pode colocar a equipe provisoriamente na segunda posição, já que Colômbia e Uruguai se enfrentam na sexta-feira, 15.

“Equipes que não postulavam estão brigando por uma vaga à Copa do Mundo. Com essas mudanças, precisamos estar mais preparados. Se conseguirmos repetir o que realizamos nas duas últimas partidas… estamos ganhando corpo. Nada está resolvido. Estamos demonstrando um ganho, ainda que não seja o buscado. Que façamos dois grandes jogos”, disse Dorival em coletiva.

Histórico a favor contra Venezuela

Para melhorar ainda mais o sentimento dos brasileiros, a Amarelinha tem bom histórico diante da Venezuela. No retrospecto, ao longo de 55 anos de confrontos, o Brasil possui um desempenho muito superior, com aproveitamento de 82%. Afinal, em 29 partidas, venceu 24, empatou quatro e sofreu apenas uma derrota.

Contudo, a seleção adversária ainda não perdeu sobre seus domínios. São duas vitórias e três empates. Apesar disso, Vini Jr e companhia podem acabar com essa invencibilidade dos adversários.

Chances da Seleção

O Brasil está em quarto na tabela e registra 91,6% de chances de se classificar diretamente para a próxima Copa, de acordo com UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). A equipe comandada por Dorival Junior saltou para 16 pontos com as vitórias na última Data Fifa e se vê em situação mais confortável.

Entretanto, a distância para a líder Argentina ainda é de seis pontos, e os brasileiros têm atualmente menos de 5% de probabilidade de terminar em primeiro. A seleção canarinho terminou isolada no topo nas Eliminatórias para a Copa de 2018. Já nesta edição, a equipe ainda vê Uruguai (16 pontos) e Colômbia (19) à sua frente na busca pela ponta da tabela.

