Pedro Henrique perde espaço no Corinthians após chegada de reforços

Uma das contratações do Corinthians nesta temporada, o atacante Pedro Henrique vem perdendo cada vez mais espaço. O jogador chegou ao Parque São Jorge em fevereiro, mas com a chegada dos reforços no meio do ano, viu sua minutagem cair drasticamente sob o comando de Ramón Díaz.

A última vez em que Pedro Henrique entrou em campo foi no dia 20 de outubro, no empate por 0 a 0 com o Flamengo, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Contudo, ele entrou apenas nos minutos finais e não conseguiu ajudar o Timão a buscar a classificação. Depois disso, ele chegou a a ser relacionado para os últimos cinco jogos do Timão, mas não entrou em nenhum.

Já o último gol do atacante ocorreu no dia 24 de setembro, na vitória do Corinthians por 3 a 0, pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana. Novamente ele entrou no segundo tempo a poucos minutos do término e balançou a rede após linda jogada de Memphis Depay.

O principal motivo para Pedro Henrique perder minutos no Corinthians foi justamente os reforços que chegaram ao clube. Afinal, Talles Magno, Héctor Hernández e, principalmente, Memphis Depay chegaram já atuando pelo Alvinegro.

Além disso, o esquema adotado por Ramón Díaz não favorece o estilo de jogo do camisa 16. Isso porque o treinador vem optando por atuar com dois atacantes mais incisivos, sem espaço para pontas.

Pedro Henrique busca recuperar espaço

Na janela de transferência do meio de ano, Pedro Henrique chegou a receber sondagens, mas as conversas não evoluíram e ele permaneceu. No momento, o Timão tem Yuri Alberto, Memphis Depay, Talles Magno, Ángel Romero e Pedro Raul como opções. Héctor Hernández, lesionado e Giovane, afastado por conta de problemas contratuais também estão no elenco.

O jogador tem contrato com o Timão até o final de 2025 e agora busca recuperar seu espaço para mostrar que ainda pode ser importante no Parque São Jorge.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.