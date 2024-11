Palmeiras estuda iniciar Paulistão sem força máxima por pré-temporada maior

O Palmeiras pode começar o Campeonato Paulista de 2025 sem força máxima. A mudança no calendário do futebol brasileiro faz com que o Verdão repense seu planejamento. Assim, a diretoria não quer abrir mão de uma pré-temporada maior e deve iniciar o Estadual sem seus principais jogadores.

O Campeonato Brasileiro terminará em 8 de dezembro, e os jogadores ficam 30 dias de férias. Contudo, como o Paulistão vai iniciar desta vez, no dia 15 de janeiro, o elenco do Verdão se reapresentaria uma semana antes do começo do Estadual. Na avaliação do Verdão, este período é decisivo para a sequência da temporada. Por isso, cogita começar a fase de grupos do Estadual sem sua força máxima.

“O campeonato começa dia 15 e tem a regra de lista A e B. O Palmeiras tem que trabalhar com isso na mão. Nossa intenção é ter um maior período de pré-temporada, porque isso traz resultado depois, de rendimento. Nossa comissão é competente e vai saber trabalhar tudo isso para disputar esse campeonato. Como sempre a gente entra para ser campeão”, disse o vice-presidente do clube, Paulo Buosi.

Além da lista A, com jogadores do elenco profissional, o Paulistão tem também a lista B, com jogadores formados na categoria de base. Contudo, a Copa São Paulo de Futebol Júnior estará em curso, quando iniciar o Estadual. Assim, alguns atletas do Sub-20 estariam indisponíveis para Abel Ferreira.

Uma solução seria abrir mão de alguns jogadores da Copinha para que eles façam parte do início do Estadual. Casos de do zagueiro Benedetti, do volante Figueiredo e dos atacantes Thalys e Luighi. Abel Ferreira já anunciou que os quatro farão parte do elenco do ano que vem.

Super Mundial é prioridade no Palmeiras em 2025

Um dos grandes motivos para o Verdão não abrir mão da pré-temporada é o Super Mundial de Clubes. Classificado para a competição, o Palmeiras entende que não pode prejudicar a preparação para o torneio.

“Temos que achar soluções. Este ano foi Copa América, ano que vem será o Super Mundial, no outro vai ter o Mundial (Copa do Mundo). Isto tem que ser resolvido, equacionado. Enquanto isso, vamos continuar discutindo se reapresenta dia 8 e começa (a jogar) dia 15. Este problema tem que ser resolvido e estamos enxugando gelo neste aspecto”, finalizou Buosi.

