Marta concorre ao prêmio de melhor jogadora da temporada nos EUA

Nesse sentido, a craque estufou a rede em dez oportunidades. Além disso, foi um dos destaques da equipe norte-americana na conquista da Supporters’ Shield, taça entregue ao time de melhor campanha na fase de classificação.

Na última sexta-feira, na abertura dos playoffs, o Pride goleou o Chicago Red Stars por 4 a 1, com um gol da brasileira. Já no domingo, pela semifinal, o time de Marta e das também brasileiras Angelina e Adriana (além de Rafaelle e Luana, ambas no departamento médico) vai enfrentar o Kansas City Current, de Debinha e da lesionada Bia Zaneratto.

Do outro lado da chave, o atual campeão Gotham, da lateral Bruninha, e o Washington Spirit, único semifinalista sem jogadora do Brasil no elenco.

Na premiação, Marta concorre com sua colega de time, a atacante zambiana Barbra Banda, vice-artilheira da NWSL com 15 gols. Além da atacante Thabita Chawinga, do Kansas City Current e artilheira do campeonato, com 21 gols; e as atacantes americanas Trinity Rodman, do Washington Spirit, e Sophia Smith, do Portland Thorns.

Por fim, na seleção das meio-campistas, a brasileira foi indicada junto com Croix Bethune (Washington Spirt), Vanessa DiBernardo (KC Current), Lo’eau LaBonta (KC Current) e Ashley Sanchez (North Carolina Courage).