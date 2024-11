Mbappé aproveita período de descanso em outra modalidade esportiva

O atacante Mbappé demonstra estar aproveitando o período de descanso na Data Fifa. O craque participou de uma corrida de kart, na última quarta-feira (13), e um dos seus concorrentes foi o ex-jogador Eden Hazard. Os dois foram ao espaço Carlos Sainz, em Madri, para travar esta disputa. O belga ficou em segundo; o astro francês em terceiro.

Pela segunda vez seguida, Mbappé não esteve na lista de jogadores convocados pelo técnico Didier Deschamps para atuar pela seleção da França. Os “Les Bleus” terão compromissos diante de Israel e Itália, respectivamente, nos dias 14 e 17 de novembro, pela Liga das Nações. Depois de anunciar a lista com os atletas convocados para defender a França, o comandante esclareceu que o atacante até gostaria de estar presente. Em seguida, indicou, porém, que teve uma conversa com o craque.

“Tive conversas com ele. É uma decisão que tomei apenas para este período de jogos”, explicou o treinador.

De acordo com a rádio francesa “RMC Sports”, Deschamps fez contato com Mbappé antes da divulgação dos jogadores convocados. Assim, o técnico apontou que o atacante não seria chamado. Com isso, o astro demonstrou gratidão ao comandante por tê-lo avisado antes da divulgação da listagem para a imprensa.

Técnico da França tenta proteger Mbappé

A decisão de Deschamps, aliás, teria sido uma forma de proteger Mbappé, já que o craque está sendo investigado por um suposto caso de estupro. O episódio ocorreu durante a Data Fifa anterior, em outubro. Na ocasião, o astro aproveitou o período de descanso com familiares e amigos em Estocolmo, na Suécia. Simultaneamente, houve uma denúncia de estupro no país. Deste modo, o Ministério Público local confirma que investiga uma acusação de violação sexual.

A propósito, segundo a imprensa sueca, o crime teria ocorrido no mesmo hotel em que Mbappé estava hospedado. Apesar disso, o craque desmente que tenha participação no caso. O veículo francês indicou um outro motivo que levou Deschamps a optar pela ausência de Mbappé.

“Depois do imbróglio do mês passado – marcado pela viagem de Kylian Mbappé à Suécia – Didier Deschamps parece querer recuperar o controle e deixou isso claro com um discurso cheio de autoridade. O chefe dos Blues não é Mbappé, mas sim Deschamps. É ele quem toma a decisão. Esta é uma das lições desta sequência”, detalhou à “RMC Sports.

O início de passagem do craque pelo Real Madrid também já sofreu reviravolta. Afinal, apesar das altas expectativas e mesmo com início positivo, ele se tornou alvo de críticas, principalmente por diversas vezes ficar em posição irregular. Além disso, a sua entrada no time titular é apontada como a razão para uma falta de ajuste na equipe. As razões seriam um recuo de Bellingham e a saída de Camavinga do time titular. Este último ajuda a equipe defensivamente. Outro fato que prejudicou foi a aposentadoria de Toni Kroos. Além disso, o francês vem atuando como um falso 9, pois a sua preferência é jogar pelo lado esquerdo de ataque, posição preferida de Vini Jr.

