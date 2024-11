Atlético e Botafogo concorrem ao prêmio de melhor time do mundo

Atlético Mineiro e Botafogo concorrem ao prêmio de melhor time do mundo. A disputa também conta com gigantes europeus como Real Madrid, Manchester City e Paris Saint-Germain. A Globe Soccer Awards divulgou a lista na manhã desta quinta-feira (14).

Vale ressaltar que Atlético e Botafogo disputam a final da Libertadores no dia 30 de novembro. Além disso, o clube carioca está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro e, portanto, pode se consagrar campeão em duas competições diferentes em um curto espaço de tempo no fim desta temporada.

Há outros campeões na disputa: Real Madrid, a Atalanta e Olympiacos, conquistaram os títulos da Champions League, Liga Europa e Liga Conferência, respectivamente.

Assim, os clubes que estão na disputa são: Atlético e Botafogo (Brasil), Al Ahly (Egito), Al-Ain (Emirados Árabes Unidos), Atalanta (Itália), Bayer Leverkusen (Alemanha), Inter de Milão (Itália), Manchester City (Inglaterra), Olympiacos (Grécia), PSG (França), Real Madrid (Espanha) e Sporting (Portugal).

Dessa forma, Atlético e Botafogo são, portanto, os únicos representantes brasileiros e também da América do Sul. O anúncio do vencedor do prêmio de melhor time do mundo será no dia 27 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

