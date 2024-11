Bruno Tabata vira possível desfalque para o Inter após o fim da data Fifa

O Inter pode sofrer com um desfalque improvável para o compromisso seguinte ao fim da paralisação do Campeonato Brasileiro com a data Fifa. Afinal, o meio-campista Bruno Tabata indicou dores musculares em uma das coxas na semana passada, de acordo com informações do portal “Gaúcha ZH”. Ou seja, há a possibilidade de o atleta ser poupado na próxima rodada.

Não houve a constatação de uma lesão após realização de exames e ele atuou normalmente na vitória sobre o Fluminense, no Beira-Rio. Entretanto, Bruno voltou a sentir o incômodo durante este embate e precisou deixar a partida. O meio-campista vem sendo poupado das atividades no CT Parque Gigante desde a reapresentação do elenco. Em um primeiro momento, mesmo que não preocupasse, as consecutivas ausências provocam uma mudança no cenário. Desta forma, Gabriel Carvalho, de 17 anos, que era o titular na posição antes de Tabata ter bom rendimento, desponta como provável substituto. O elenco terá ainda mais dois treinamentos de preparação nesta semana.

Ausências e possíveis mudanças no Inter

Apesar desta situação, o técnico Roger Machado terá que fazer mudanças no time titular. Isso porque os dois laterais serão baixas por cumprir suspensão automática. Deste modo, a tendência é a de que Braian Aguirre faça sua estreia pelo Colorado no lado direito três meses após a sua chegada. Ele deve entrar na vaga de Bruno Gomes. Já na esquerda, Renê provavelmente volta a ter chances no lugar de Bernabei.

O Inter já conta com planejamento logístico para o retorno dos três jogadores do seu grupo que foram convocados para as suas seleções. Tratam-se do goleiro Rochet, que está a serviço do Uruguai. Além dos atacantes Borre e Valencia, que vão defender Colômbia e Equador, respectivamente, em compromissos pelas Eliminatórias sul-americanas. Apesar do plano de tê-los à disposição, tal possibilidade vai depender da minutagem que eles terão durante a data Fifa. Assim como será feita uma avaliação do desgaste e o tempo de trajeto em seus retornos ao Brasil. Ou seja, a comissão técnica pode optar por deixá-los como opção no banco de reservas ou até mesmo fora da lista de relacionados.

Por outro lado, o treinador contará com o retorno do atacante Wesley, que cumpriu suspensão no último jogo da equipe. O experiente volante Fernando, provavelmente também voltará a ficar disponível para Roger Machado após se recuperar de lesão na panturrilha direita. Vale ressaltar que o jogador participou dos três treinos do Inter até aqui.

Colorado deseja aumentar sequência de invencibilidade

O próximo compromisso do Internacional será diante do Vasco, na próxima quinta-feira (21), em São Januário, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe gaúcha permanece com uma sequência de 14 partidas invicta no torneio e retornou à quinta colocação do torneio, com 59 pontos. Afinal, o Flamengo cumpriu o seu jogo atrasado e empatou com o Atlético, na última quarta-feira (13), em 0 a 0, no Maracanã.

