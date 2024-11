Jogo da Quarta Divisão do Rio tem invasão de campo e homem armado

A partida entre Bonsucesso e Niteroiense, nesta quinta-feira, contou clima de tensão no intervalo. Após fim do primeiro tempo, uma confusão do lado de fora do Estádio Leônidas da Silva, onde estava localizada a torcida do Niteroiense, seguiu para dentro do campo de jogo com a invasão de torcedores. Contudo, um homem puxou uma arma e amenizou a confusão. A partida aconteceu pela Quarta Divisão do Campeonato Carioca (Série B2). O duelo terminou 2 a 1 para o Bonsucesso.

Os torcedores que estavam na social do estádio gritaram contra os invasores e alguns jogadores tentaram controlar a confusão. O tumulto, afinal, demorou alguns minutos. No local, foi possível escutar bombas. Aliás, não havia policiamento. A ambulância precisou deixar o local para deixar a confusão.

Em campo, o Niteroiense já entrou com a vaga assegurada na terceira divisão em 2025. O Bonsucesso precisava apenas de um empate, mas ainda assim foi em busca da vitória. Além deles, Campo Grande e Carapebus também estão na terceira divisão da disputa carioca.

Nota do Bonsucesso

“O Bonsucesso Futebol Clube lamenta o episódio de invasão de campo no jogo desta quinta-feira, no Leônidas da Silva. O clube preza pela segurança de todos os torcedores, jogadores e demais profissionais envolvidos na partida.

Prioritariamente buscamos identificar o problema e rapidamente foi solucionado. Para que situações como estas não aconteçam novamente, o Bonsucesso reforçará ainda mais o efetivo de segurança nas próximas partidas, além de solicitar suporte e intensificar o diálogo com a Polícia Militar.”

