Cruzeiro faz atividade na Toca II e tem atacantes treinando em separado

O Cruzeiro retornou aos treinamentos nesta quinta-feira (14), na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. As novidades ficaram por conta de três atacantes que treinaram em separado do restante do elenco.

O atacante Rafa Silva, expulso no jogo contra o Athletico com apenas três segundos, fez atividades à parte. Ele sente novas dores na coxa direita e, por isso, realizou exercícios mais leves.

Álvaro Barreal também treinou separado, mas, neste caso, não há preocupação. O atleta segue uma fase de fisioterapia para evitar novas lesões. A assessoria de imprensa do clube informou que ele não preocupa para as próximas partidas.

Já o jovem Fernando aguarda a definição sobre sua situação. Depois de ser afastado e emprestado à Ferroviária no início da temporada, ele retornou e aguarda definições sobre seu futuro. O jogador também se afastou no começo do ano por problemas disciplinares.

O Cruzeiro volta a campo contra o Corinthians na quarta-feira (20), às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

