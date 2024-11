O volante João Schmidt citou a inspiração em Kobe Bryant para o Santos buscar o título da Série B do Brasileiro. Além de mencionar o ex-jogador de basquete do Los Angeles Lakers, morto em um acidente de helicóptero em janeiro de 2020, o meio-campista reforçou que o trabalho ainda não acabou e que espera ver o elenco concentrado contra o CRB para garantir o título do campeonato. Confira o vídeo!

