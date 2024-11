Brasil vacila, perde pênalti e só empata com a Venezuela

Após duas vitórias seguidas, a Seleção Brasileira voltou a tropeçar. Nesta quinta-feira (14), jogando no Olímpico de Maturín (VEN), o Brasil apenas empatou com a Venezuela, em 1 a 1, em jogo pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O resultado mantém a Vinotinto invicta em casa, enquanto a Seleção até ganha a terceira posição, mas momentaneamente. Apesar de boa atuação, Vini Jr perdeu pênalti que poderia ter dado a vitória a Canarinho.

Primeiro tempo

O primeiro lance de perigo saiu logo aos 8′, quando Ángel vacilou e Vini Jr ficou na cara do goleiro Romo. O camisa 7 rolou para trás para Raphinha, que pegou mal e, de primeira, isolou por cima da meta. O Brasil seguia em cima. E, aos 20′, Vinícius Jr acertou a trave. Savinho deu lindo passe e o atacante do Real Madrid tentou tirar do goleiro, mas acertou o poste adversário.

A resposta da Venezuela teve ‘toque’ brasileiro. Afinal, Savarino, craque do Botafogo, invadiu a área pela direita, viu Ederson sair mal e chutou. Gabriel Magalhães, em cima da linha, evitou o gol venezuelano.

Aos 43′, um gol raro para o Brasil. Bruno Guimarães ficou com a sobra na entrada da área e sofreu falta. Raphinha cobrou com perfeição, no canto do goleiro, para fazer um lindo gol e comemorar a lá Neymar. Foi o primeiro gol de falta do Brasil por Eliminatórias desde 2005, com Roberto Carlos. O camisa 10 da Seleção também marcara desta forma na Copa América, credenciando-se como um bom batedor para o time de Dorival Júnior.

Segundo tempo

A alegria do Brasil durou pouco. Isso porque a estrela do auxiliar Leandro Cufré brilhou logo com 38 segundos da etapa final. Ele, que substitui Fernando Batista, suspenso, botou Segovia a campo e o atacante do Casa Pia marcou o gol de empate. Savarino recebeu entre Gerson e Bruno Guimarães e só rolou para o camisa 10 acertar um chutaço no ângulo, com menos de um minuto de bola rolando.

Na sequência, aos 15′, Vinícius Jr disparou pelo lado esquerdo e sofreu pênalti do goleiro Romo. O árbitro Andrés Rojas, inicialmente, deu fora da área, mas foi corrigido pelo VAR, que indicou pênalti para o Brasil. O próprio Vini Jr foi para a bola, mas pegou mal e desperdiçou não só a cobrança, como o rebote. Romo defendeu o primeiro chute e viu o segundo passar raspando a trave, aos 17′.

No fim, a Venezuela apelou para tentar garantir o empate. O famigerado “furar a bola”. González, por exemplo, foi expulso após deixar a mão no rosto de Gabriel Martinelli e Vinícius Jr em questão de segundos, já aos 45′. O árbitro deu apenas cinco minutos e nos momentos finais, o sistema de irrigação do Monumental de Maturín foi ligado, com o jogo sendo paralisado em dois minutos. Apesar das tentativas desesperadas da Seleção Brasileira, o empate persistiu até o apito final.

Próximos passos

A Venezuela, que sobe para a sétima posição, com 12 pontos, ainda encara o Chile, fora de casa, na Data Fifa, pela 12ª rodada. A partida ocorre na terça (19), às 21h (de Brasília). Depois disso, La Vinotinto só volta a campo em março, para enfrentar o Equador.

O Brasil, por sua vez, sobe para terceiro, com 17 pontos, deixando o Uruguai, que ainda joga na rodada, para trás. E, agora, tem ninguém menos que os próprios uruguaios pela frente, também na terça, mas às 21h45. Daqui quatro meses, na próxima parada para as Eliminatórias, a Seleção de Dorival Jr enfrenta a Colômbia e ninguém menos que a Argentina.

VENEZUELA 1 x 1 BRASIL

12ª Rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026

Data e horário: quinta-feira, 14/11/2024, às 18h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Maturín, em Maturín (VEN)

Público/Renda: –

VENEZUELA: Romo; Aramburu, Ángel, Ramírez e Navarro; Herrera (Cásseres, 15’/1ºT), José Martínez (Rincón, 23’/2ºT), Savarino, Bello (González, 35’/2ºT) e Murillo (Segovia, intervalo); Rondon (Cadiz, 36’/2ºT). Técnico: Leandro Cufré (Auxiliar)

BRASIL: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães (Gabriel Martinelli, 27’/2ºT) e Gerson; Savinho (Luiz Henrique, 23’/2ºT), Raphinha, Vini Jr e Igor Jesus (Lucas Paquetá, 23’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior

Gols: Raphinha, 42’/1ºT (0-1); Segovia, 38”/2ºT (1-1)

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Auxiliares: David Fuentes (COL) e Miguel Roldan (COL)

VAR: John Perdomo (COL)

Cartões Amarelos: Murillo, Romo, Cásseres (VEN); Vanderson (BRA)

Cartões Vermelhos: González, 45’/2ºT (VEN)*

*Expulso por deixar a mão em Vinícius Jr

