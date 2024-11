Luís Roberto vacila em transmissão de Venezuela x Brasil, e web não perdoa: ‘Onde ele tirou isso?’

A Globo transmitiu o jogo entre o empate por 1 a 1 entre Venezuela e Brasil nesta quinta-feira (14), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Contudo, no decorrer da partida, chamou atenção uma gafe cometida pelo narrador Luis Roberto.

O comunicador fez um comentário equivocado ao afirmar que Gerson e Vini Jr jogaram juntos no Flamengo.

“Vinícius e Gerson, que jogaram juntos no Flamengo, quando o Vinícius surgiu, ainda menino, já negociado com o Real Madrid”, disse o narrador aos 24 minutos do primeiro tempo.

Vini Jr surgiu nas categorias de base do clube carioca e, em 2018, já aos 18 anos, se transferiu para o Real Madrid. Gerson, por sua vez, chegou ao Rubro-Negro no ano seguinte e foi um dos principais nomes daquele time de Jorge Jesus.

o Luís Roberto acabou de falar que o Gerson e o Vinicius Júnior jogaram juntos kaakakakakakakaka — Gui (@guilhermecaue__) November 14, 2024





E o Luís Roberto falando que o Vini jogou com o Gerson no Flamengo kkkkkkkkkkkkkkk da onde ele tirou isso aí — JV (@mlkjvictor) November 14, 2024





