Nem mesmo Messi evita derrota da Argentina para o Paraguai

O Paraguai conseguiu excepcional resultado na noite desta quinta-feira (14/11) ao vencer a Argentina, de virada, por 2 a 1. O jogo pela 11ª rodada das Eliminatórias, no Defensores del Chaco, em Assunção, foi emocionante. Muita disputa, lances duros e gols bonitos. A Argentina saiu na frente com Lautaro Martínez. Porém, ainda no primeiro tempo Sanabria fez um gol espetacular, de bicicleta, empatando para o Paraguai. Na etapa final, Alderete virou para os paraguaios.

Assim, o Paraguai, que começou a competição nos últimos lugares, já soma cinco jogos de invencibilidade desde a chegada do treinador Gustavo Alfaro, após a Copa América. Neste período, ostenta vitórias sobre o Brasil, Venezuela e, agora, sobre a Argentina. Além de empates com Uruguai e Equador. Não por acaso, aparece em sexto lugar, na zona de classificação para a Copa, com 16 pontos. Abre quatro pontos de frente para o sétimo colocado.

Apesar da derrota, os argentinos seguem na liderança, com 22 pontos. A Colômbia está em segundo, com 19, mas ainda jogará nesta sexta-feira, fora de casa contra o Uruguai. Porém, mesmo que vença, iguala em pontos, mas não ultrapassa os hermanos, que seguem na frentenos critérios de desempate.

Argentina marca; Paraguai empata com golaço

A Argentina saiu na frente aos 13 minutos, numa finalização de Lautaro Martínez, entrando nas costas da zaga para concluir assistência de Enzo Fernández. Primeiramente, o auxiliar marcou impedimento, mas o VAR confirmou a posição legal.

Contudo, a resposta paraguaia veio logo e em grande estilo. Aos 19, conseguiu o empate de forma sensacional. Após bola atravessada da esquerda, Velázquez dominou na ponta direita e cruizou para Sanábria fazer um golaço de bicicleta, deixando o placar em 1 a 1, que seguiu até o intervalo. O curioso foi que embora somasse 75% de posse, a Argentina, de seus sete chutes, acertou apenas um na direção do gol, e entrou. O mesmo ocorreu com o Paraguai. Finalizou duas vezes e a que foi na direção do gol, entrou.

Alderete, protagonista; já Messi …

O zagueiro Alderete se tornou um personagem importante da partida. Primeiramente, foi ele quem marcou Messi. Na tentativa de parar o craque, usou de virilidade em dois momentos. No primeiro, levantou Messi. Era passível de vermelho, mas o árbitro brasileiro Anderson Daronco deu apenas o amarelo. Pouco depois, cometeu nova falta em Messi. O juiz não deu cartão e irritou demais os argentinos, a ponto de, na saída do intervalo, Messi reclamar com o brasileiro, com o dedo em riste e muita veemência.

Veio o segundo tempo, e, no primeiro ataque paraguaio, aos dois minutos, veio a virada. Diego Gómez cobrou falta pela esquerda, levantando na área. O zagueiro Alderete cabeceou sem chance para Dibu Martínez. Na frente, o time de ajustou defensivamente para evitar o poder de fogo dos campeões do mundo. que seguiram com a bola. Mas sem sucesso nos arremates. embora quase empatasse nos acréscimos, em cabeçada com Castellanos. Enfim, nem mesmo Messi conseguiu fazer a diferença.

