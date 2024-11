Ex-Globo, Felipe Andreoli volta às origens em novo trabalho

Após deixar a Globo, Felipe Andreoli acertou o seu primeiro trabalho fora da emissora. O jornalista estará à frente da transmissão da oitava edição da Supercopa Desimpedidos, evento do canal do YouTube que o ex-global é um dos fundadores.

Andreoli comemorou o retorno pontual ao Desimpedidos, assim como deixou no ar uma surpresa aos fãs.

“Pra mim, é uma felicidade imensa voltar a se conectar com a galera do Desimpedidos e admirar toda a jornada que eles viveram desde desde a minha saída. Estou muito animado pra participar da SCD (Supercopa Desimpedidos). E vai ser um fim de semana de muitas surpresas. Podem aguardar!”, afirmou o jornalista, posteriormente ao acerto.

A competição será realizada na Mercado Livre Arena, no Pacaembu, em São Paulo, entre os dias 15 e 17 de novembro. Participam diversas personalidades, entre cantores, influenciadores, criadores de conteúdo e profissionais da modalidade. Serão oito times: Ronald TV, G3X, Fúria FC, Mansão Maromba, Fluxo, Vosso Tiger, Capaça FC e Desimpedidos Esporte Clube.

As partidas terão transmissão do YouTube e Twitch do Desimpedidos.

Felipe Andreoli na Record?

Para 2025, Felipe Andreoli pode ter como destino a Record. O jornalista está em negociações avançadas para apresentar o Power Couple Brasil, que volta no próximo ano à emissora. Além disso, Rafaella Brites, esposa de Andreoli, também estaria à frente da atração, que propõe desafios para os casais participantes. A informação é de Daniel Castro, do Notícias da TV.

