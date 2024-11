Barcelona monitora Gyokeres, artilheiro da temporada europeia no momento

Ainda segundo o periódico, o atacante sueco de 26 anos pode custar entre 60 e 70 milhões de euros (entre R$ 368 milhões e 430 milhões na cotação atual) para o Barcelona, que já iniciou as conversas com o Sporting. Revelado pelo Brommapojkarna, da Suécia, Gyökeres já atuou no Brighton, da Inglaterra, St. Pauli, da Alemanha, Swansea e Coventry City, também da Inglaterra, antes de chegar ao futebol português. O PSG é outro clube que monito a situação do atleta.

Brasileiro sem chances