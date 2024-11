Chris Wood comanda goleada da Nova Zelândia nas Eliminatórias: 8 a 1

Sob o comando de Chris Wood, artilheiro do Nottingham Forest (ING), a Nova Zelândia impôs uma severa goleada nesta sexta-feira (15/11) em jogo pela segunda rodada das Eliminatórias da Oceania. Em casa, no FMG Waikato, em Hamilton, recebeu Vanuatu e aplicou 8 a 1 no placar. Com isso, chega aos seis pontos no Grupo B. Já Vanuatu divide a vice-liderança com o Taiti, com três pontos. Samoa tem zero.

Chris Wood fez dois gols, assim como Tyler Bindon. Garbett, Just, Singh e McCowatt marcaram os demais gols dos neozelandeses, que devem vencer facilmente todos os seus jogos e garantir a vaga do continente para a Copa de 2026 sem a menor dificuldade. Vanuatu descontou com Tasipmas num golaço de almanaque.

Regulamento das Eliminatórias da Oceania

Nas Eliminatórias da Oceania, nesta fase, oito seleções estão divididas em dois grupos de quatro, que jogam em turno e returno. Os dois primeiros de cada grupo avançam às semifinais (1º x 2º do outro grupo e 1º x 2º do próprio grupo). Quem passar vai à final, e o campeão garante vaga no Mundial. Mas o vice-campeão vai para a repescagem mundial.

Chris Woods marca e Nova Zelândia abre vantagem

Em casa, com um time muito mais qualificado, não foi surpresa a Nova Zelândia golear Vanuatu. Quando abriu o placar com Garbett, aos 11 minutos, já dava essa sensação. Nem mesmo o surpreendente empate de Vanuatu, aos 17, com Tasip — um gol sensacional por cobertura — assustou. Afinal, no intervalo de um minuto (entre os minutos 23 e 24), Chris Wood fez dois gols: um de cabeça, após escanteio da direita, e o outro finalizando um cruzamento da esquerda.

Construção da goleada

Mas ainda no primeiro tempo, o zagueiro Bindon marcou duas vezes, deixando confortável vantagem antes do intervalo. Na etapa final, com 5 a 1 no placar, a Nova Zelândia foi mais sonolenta. Mesmo assim, depois dos 30 minutos, marcou mais três vezes.

Mais jogos e classificação

No outro jogo do grupo, o Taiti visitou Samoa e venceu por 3 a 0. Enfim, pelo Grupo A, Papua Nova Guiné ficou no 3 a 3 com Fiji, e a Nova Caledônia, fora de casa, venceu as Ilhas Salomão por 3 a 2. No Grupo A, a Nova Caledônia tem seis pontos, contra quatro de Fiji. Papua Nova Guiné (um) e Ilhas Salomão (zero) completam a tabela.

A próxima rodada será nesta madrugada deste domingo: Fiji x Nova Caledônia, Papua Nova Guiné x Ilhas Salomão, Taiti x Vanuatu e Samoa x Nova Zelândia.

