Corinthians vence o Palmeiras e sai na frente na primeira final do Paulista Feminino

O Corinthians venceu o Palmeiras, por 1 a 0, em jogo na tarde desta sexta-feira (15), na Neo Química Arena, em São Paulo. Foi a partida de ida da final do Campeonato Paulista Feminino. O segundo duelo será na próxima semana.

O Corinthians foi melhor em campo na maior parte do jogo. O gol, aliás, saiu aos sete minutos de jogo, em boa jogada do Timão.

O jogo

A partida começou melhor para o Corinthians. O Timão, afinal, trocava melhor os passes e conseguia ser mais efetivo em campo, com sua proposta de jogo mais desenhada.

O efeito disso, contudo, foi aos sete minutos. Gabi Zanotti recebeu o passe de Millene. Ela estava próxima à marca do pênalti e só teve trabalho de soltar o pé para abrir o marcador.

O Palmeiras, aliás, encontrava claras dificuldades para sair trocando passes. As tentativas, no entanto, quase sempre frustradas ajudavam o Corinthians ,que era agressivo. Aos 29, o Timão criou nova boa oportunidade e parou na trave.

Palmeiras melhora

Na volta para o segundo tempo, o Palmeiras conseguiu melhorar consideravelmente e já era mais efetivo no ataque. No entanto, o Corinthians conseguia se defender com qualidade e a maior efetividade do Verdão não representava problema. O Corinthians, aliás, controlou o jogo com qualidade e levou a vitória para o segundo jogo da final.

CORINTHIANS 1 X 0 PALMEIRAS

Final do Campeonato Paulista Feminino (jogo de ida)

Data-Hora: 15/11/2024 (sexta-feira), às 15h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Gol: Gabi Zanotti, 7’/1ºT (1-0)

CORINTHIANS: Lelê; Belinha, Dani Arias, Mariza e Yasmin (Paulinha, 31’/2ºT); Gabi Portilho, Victória Albuquerque, Ju Ferreira, Duda Sampaio e Gabi Zanotti (Vitória Yaya, 31’/2ºT); Millene (Carol Nogueira, 21’/2ºT). Técnico: Lucas Piccinato.

PALMEIRAS: Kate Tapia; Bruna Calderan, Pati Maldaner, Poliana e Fê Palermo, Ingryd Lima (Espinales, 11’/2ºT), Brena, Yoreli Rincón e Diany; Amanda Gutierres e Lais Estevam. Técnica: Camilla Orlando.

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Juliana Vicentin Esteves (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões Amarelos: Mariza, Gabi Zanotti (Corinthians); Diany, Espinales (Palmeiras).

