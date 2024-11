Série B: CBF divulga tabela da última rodada

A diretoria de competições da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou, enfim, nesta sexta-feira (15), a tabela da última rodada desta edição da Série B do Campeonato Brasileiro.

Segundo documento da entidade máxima do futebol nacional, os dez jogos serão disputados no mesmo dia (24/11) e no mesmo horário (18h30).

Os duelos são:

Goiás x Novorizontino – Serrinha, em Goiânia (GO)

Guarani x Ceará – Brinco de Ouro, em Campinas (SP)

Mirassol x Chapecoense – José Campos Maia, em Mirassol (SP)

Ituano x Amazonas – Novelli Júnior, em Itu (SP)

América-MG x Brusque – Independência, em Belo Horizonte (MG)

Avaí x Ponte Preta – Ressacada, em Florianópolis (SC)

CRB x Operário – Rei Pelé, em Maceió (AL)

Coritiba x Botafogo-SP – Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Paysandu x Vila Nova – Mangueirão, em Belém (PA)

Sport x Santos – Ilha do Retiro, no Recife (PE)

